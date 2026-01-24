مباريات الأمس
الونش يتحدث عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

07:02 م 24/01/2026
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
    محمود حمدي الونش 1
    محمود الونش
    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    خلال مران نادي الزمالك (7)
    خلال مران نادي الزمالك (2)
    خلال مران نادي الزمالك (5)
    خلال مران نادي الزمالك (1)

أكد محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، على جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة المصرى البورسعيدي غدا، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الونش في تصريحات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قبل المباراة:"مباريات كأس عاصمة مصر، كانت لتجهيز الفريق بشكل جيد لمباراة المصري البورسعيدي غدا في كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "بعودة اللاعبين الدوليين للفريق خلال الأيام الماضية، يكون الجميع على أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة الغد، النادي يمر بفترة صعبة".

واختتم الونش تصريحاته: "الجميع يتحمل المسؤولية، الجميع داخل الفريق يريد إثبات جدارته بالتواجد مع فريق الزمالك والمشاركة بشكل أساسي".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الجيش ببرج العرب.

