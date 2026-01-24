الونش يتحدث عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يعود للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون في البريميرليج

لحظة بلحظة.. ليفربول 1 ضد 2 بورنموث.. محاولات من الريدز لتسجيل هدف التعادل

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

"بعد تعادل الجيش الملكي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال

أكد محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، على جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة المصرى البورسعيدي غدا، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الونش في تصريحات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قبل المباراة:"مباريات كأس عاصمة مصر، كانت لتجهيز الفريق بشكل جيد لمباراة المصري البورسعيدي غدا في كأس الكونفدرالية".

وأضاف: "بعودة اللاعبين الدوليين للفريق خلال الأيام الماضية، يكون الجميع على أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة الغد، النادي يمر بفترة صعبة".

واختتم الونش تصريحاته: "الجميع يتحمل المسؤولية، الجميع داخل الفريق يريد إثبات جدارته بالتواجد مع فريق الزمالك والمشاركة بشكل أساسي".

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الجيش ببرج العرب.

أقرأ أيضًا:

"واثق في الشباب لتعويض الغيابات".. ماذا قال معتمد جمال قبل مواجهة المصري في الكونفيدرالية؟

بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات