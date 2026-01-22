خطوة على الصدارة.. عدد ألقاب منتخب مصر لكرة اليد في كأس أفريقيا

ما هو ترتيب صلاح؟.. هدافو دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

"أعجبني رفض سوبوسلاي ما طلبه صلاح".. تعليق ناري من جيرارد على فوز ليفربول

يسعى منتخب مصر لكرة اليد، لحصد اللقب العاشرة في مسيرته من بطولة كأس أمم أفريقيا، والرابع على التوالي، عقب التتويج بنسخ 2020 و2022 و2024.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في قائمة أبطال أمم أفريقيا لكرة اليد، برصيد 9 ألقاب، يسبقه المنتخب التونسي بـ10 ألقاب.

وحصد منتخب مصر لكرة اليد، الميدالية الفضية 7 مرات والبرونزية 6 مرات، ويسعى خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في رواندا، لتصدر القائمة متساويا مع تونس.

وجاء ترتيب المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا، كالآتي:

تونس - شارك في البطولة 27 مرة - 10 مرات

مصر - شارك في البطولة 25 مرة - 9 مرات

الجزائر - شارك في البطولة 26 مرة - 7 مرات

