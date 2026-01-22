مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

خطوة على الصدارة.. عدد ألقاب منتخب مصر لكرة اليد في كأس أفريقيا

كتب : هند عواد

09:00 ص 22/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (14)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (16)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (12)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (9)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (4)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (15)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (11)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (13)
  • عرض 13 صورة
    مصر والجابون (5)
  • عرض 13 صورة
    مصر والجابون (3)
  • عرض 13 صورة
    مصر والجابون (1)
  • عرض 13 صورة
    مصر والجابون (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يسعى منتخب مصر لكرة اليد، لحصد اللقب العاشرة في مسيرته من بطولة كأس أمم أفريقيا، والرابع على التوالي، عقب التتويج بنسخ 2020 و2022 و2024.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في قائمة أبطال أمم أفريقيا لكرة اليد، برصيد 9 ألقاب، يسبقه المنتخب التونسي بـ10 ألقاب.

وحصد منتخب مصر لكرة اليد، الميدالية الفضية 7 مرات والبرونزية 6 مرات، ويسعى خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في رواندا، لتصدر القائمة متساويا مع تونس.

وجاء ترتيب المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا، كالآتي:

تونس - شارك في البطولة 27 مرة - 10 مرات

مصر - شارك في البطولة 25 مرة - 9 مرات

الجزائر - شارك في البطولة 26 مرة - 7 مرات

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد بطولة أفريقيا لكرة اليد ألقاب منتخب مصر لكرة اليد كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
نصائح طبية

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 22-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 22-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم
أخبار مصر

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم
انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر