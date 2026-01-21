مباريات الأمس
"قبل مواجهة مارسيليا".. أرني سلوت يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول

كتب - يوسف محمد:

02:58 ص 21/01/2026
أعرب أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بعودة محمد صلاح للفريق، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد نادي ليفربول لملاقاة نظيره مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وقال سلوت في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مارسيليا: "سعيد بعودة محمد صلاح للفريق، تواجد صلاح مع الفريق أمر مفيد بشكل كبير، لم يسجل أحد أهدافا في تاريخ النادي أكثر منه سوى لاعب واحد فقط وهو إيان راش".

وأضاف: "الفرص التي تمكنا من صنعتها في مباراة بيرنلي، إذا كان صلاح متواجد في أرضية الملعب كنا سنسجل أهدافا أكثر".

وغاب محمد صلاح عن مباريات ليفربول الأخيرة، بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري.

ويذكر أن منتخب مصر، أنهى مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، محتلا المركز الرابع في البطولة.

