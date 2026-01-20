بينهم أرسنال ضد إنتر ميلان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تصدر مشهد الجدل التحكيمي عناوين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تحولت عدة مباريات إلى ساحات جدل واعتراض، ليصل إلى التلويح بالانسحاب والاحتجاج الرسمي في المباراة الختامية للمغرب والسنغال.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المشاهد التحكيمية التي شهدتها بطولة أمم أفريقيا كالتالي:

نهائي المغرب والسنغال والتلويح بالانسحاب

بلغ الجدل ذروته في المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، التي شهدت اعتراضات حادة على ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد السنغال في الدقائقالأخيرةمن المباراة.

المشهد لم يتوقف عند حدود الاحتجاج، بل امتد إلى توتر داخل الملعب وقيام بعض لاعبين السنغال لمغادرة المباراة تلويحا بالانسحاب، قبل أن يعيدهم قائد الفريق ساديو ماني للملعب مرة أخري.

ربع نهائي مثير للاعتراضات

في ربع النهائي، عاد التحكيم إلى الواجهة عقب مواجهة المغرب والكاميرون، حيث عبّرت وسائل إعلام كاميرونية عن اعتراضها على عدم احتساب ركلة جزاء بداعي وجود تدخل داخل منطقة الجزاء علي أحد لاعبيه.

احتجاجات رسمية وشكاوى متكررة

ولم تقتصر الاعتراضات على الفرق المتأهلة للأدوار النهائية، إذ شهدت البطولة شكاوى من منتخبات أخرى، من بينها الجزائر، التي أبدت اعتراضها على بعض القرارات في مباراتها ضد نيجيريا.

حيث كشفت وسائل اعلام جزائرية عن تعمد الحكم السنغالي عيسي سي في احتساب ركلة جزاء لصالح الخضر مما أطاح بهم خارج البطولة.

مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم

شهدت مباراة مصر والسنغال واقعة مثيرة للجدل، بعدما قام اللاعب مروان عطية بالتلويح لحكام المباراة، مما ترتب عليه إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.