مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

اتفاق على ركلة الجزاء؟.. 5 صور للقطة مثيرة للجدل بين إبراهيم دياز وساديو في نهائي كأس الأمم

كتب - يوسف محمد:

07:03 ص 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ساديو ماني (1)
  • عرض 6 صورة
    ساديو ماني (3)
  • عرض 6 صورة
    ساديو ماني (5)
  • عرض 6 صورة
    ساديو ماني (4)
  • عرض 6 صورة
    ساديو ماني (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، العديد من الأحداث المثيرة للجدل وحالة من الفوضى العارمة سيطرت على المباراة قبل دقائق قليلة.

وبدأت الأزمات تحاوط نهائي كأس أمم أفريقيا، مع إطلاق الحكم ندالا صافرته في الدقيقة 8+90، واحتساب ركلة جزاء لصالح أسود الأطلس وسط حالة من الغضب الكبيرة من لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتصاعد الغضب السنغالي بعد قرار الحكم، حيث قرر لاعبوا السنغال الانسحاب من اللقاء وعدم استكماله، وقاموا بالخروج من أرضية الملعب، قبل أن يطالبهم ساديو ماني بالعودة إلى أرضية الملعب واستكمال المباراة وهو ما حدث في النهائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لساديو ماني وهو يتحدث مع ثنائي المغرب إبراهيم دياز وأشرف حكيمي قبل تنفيذ دياز ركلة الجزاء، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل حول إذا كان إهدار دياز لركلة الجزاء، جاء بالاتفاق بين المنتخبين، من أجل استكمال المباراة وعدم انسحاب المنتخب السنغالي.

وكان إبراهيم دياز تصدى لركلة الجزاء، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف، حيث نجح إدوارد ميندي، في التصدي لركلة الجزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتمتد المباراة لأشواط إضافية، ليتمكن أسود التيرانجا في النهاية من الفوز وحصد لقب أمم أفريقيا.

وما أثار حالة واسعة من الجدل، هو رد فعل لاعبي المنتخب السنغالي بعد تنفيذ دياز ركلة الجزاء، حيث ظهروا في رد فعل طبيعي ولم يتم إظهار أي من أنواع الاحتفال، على الرغم من الأحداث التي سبقت تنفيذ اللعبة.

أقرأ أيضًا:

الأهلي ينهى الاتفاق مع صفقة جديدة.. مصدر يكشف التفاصيل

مواعيد مباريات النادي الأهلي بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني كأس الأمم الأفريقية السنغال والمغرب نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
شئون عربية و دولية

تخوف أوروبي.. ترامب يدعو لتوقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة
مصراوي ستوري

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة