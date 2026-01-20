شهدت مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، العديد من الأحداث المثيرة للجدل وحالة من الفوضى العارمة سيطرت على المباراة قبل دقائق قليلة.

وبدأت الأزمات تحاوط نهائي كأس أمم أفريقيا، مع إطلاق الحكم ندالا صافرته في الدقيقة 8+90، واحتساب ركلة جزاء لصالح أسود الأطلس وسط حالة من الغضب الكبيرة من لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتصاعد الغضب السنغالي بعد قرار الحكم، حيث قرر لاعبوا السنغال الانسحاب من اللقاء وعدم استكماله، وقاموا بالخروج من أرضية الملعب، قبل أن يطالبهم ساديو ماني بالعودة إلى أرضية الملعب واستكمال المباراة وهو ما حدث في النهائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لساديو ماني وهو يتحدث مع ثنائي المغرب إبراهيم دياز وأشرف حكيمي قبل تنفيذ دياز ركلة الجزاء، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل حول إذا كان إهدار دياز لركلة الجزاء، جاء بالاتفاق بين المنتخبين، من أجل استكمال المباراة وعدم انسحاب المنتخب السنغالي.

وكان إبراهيم دياز تصدى لركلة الجزاء، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف، حيث نجح إدوارد ميندي، في التصدي لركلة الجزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتمتد المباراة لأشواط إضافية، ليتمكن أسود التيرانجا في النهاية من الفوز وحصد لقب أمم أفريقيا.

وما أثار حالة واسعة من الجدل، هو رد فعل لاعبي المنتخب السنغالي بعد تنفيذ دياز ركلة الجزاء، حيث ظهروا في رد فعل طبيعي ولم يتم إظهار أي من أنواع الاحتفال، على الرغم من الأحداث التي سبقت تنفيذ اللعبة.

