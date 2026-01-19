مباريات الأمس
"ماذا لو كنت مكاني؟".. كلود لورا يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني

كتب : محمد عبد الهادي

04:06 م 19/01/2026
كشف المدرب الفرنسي كلود لورا، كواليس النقاش الذي دار بينه وبين نجم منتخب السنغال ساديو ماني، عقب خروج زملائه من أرضية الملوح وتلويحهم بالانسحاب.

وشهد نهائي أمم أفريقيا لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقائق الاخيرة باحتساب ركلة جزاء ضد منتخب السنغال، ليقرر اللاعبين الخروج من الملعب إعتراضًا على قرار الحكم.

وأوضح كلود لورا كواليس نقاشه مع ساديو مانى الذي توجه إليه وقام بعدها بالتوجه لزملائه ومطالبتهم بالعودة لاستكمال المباراة.

ونشر موقع "البطولة" المغربي، تصريحات كلود: "عندما كان ساديو ماني وحيدا في الملعب جاء إليّ وسألني: ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟"

"أجبته: كنت سأواصل اللعب، لأن النتيجة لم تحسم بعد، ثم أعاد ساديو زملاءه إلى أرض الملعب".

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كلود لورا ساديو ماني مباراة المغرب والسنغال كأس الامم الأفريقية تصريحات كلود لورا

