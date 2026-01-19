مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"وقود ومستشفيات".. ماذا يفعل ساديو ماني من أجل شعب السنغال؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 م 19/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال
  • عرض 7 صورة
    أعمال ماني الخيرية في السنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد ساديو ماني قائد منتخب السنغال، أحد أكثر اللاعبين شهرة في القارة السمراء، نظرًا لمسيرته الأوروبية الكبيرة والأعمال الخيرية التي يقدمها لبلاده.

وكان ساديو ماني قد توج مساء أمس الأحد، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليقود منتخب بلاده السنغال للتتويج بلقب أمم أفريقيا الثاني في تاريخها.

وكان المعلق عصام الشوالي قد نشر عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساهمات ماني الخيرية التي قام بها في قرية بامبالي جنوبي البلاد بالسنغال، وهي القرية التي نشأ وترعرع بها قبل أن يشق طريقه في أوروبا.

أبرز الأعمال الخيرية للنجم السنغالي ساديو ماني

بناء مستشفى ومدرسة بقيمة اجمالية تتجاوز 700 ألف يورو

توفير حواسيب ومستلزمات تعليمية للتلاميذ.

تقديم منحة شهرية تقارب 70 يورو لكل أسرة في قريته.

تمويل خدمة الإنترنت 4G لفك العزلة الرقمية عن المنطقة.

إنشاء مكتب بريد ومحطة وقود لخدمة السكان.

بناء ملعب كرة قدم لشباب القرية.

توزيع ملابس ومستلزمات رياضية للأطفال.

التبرع بمبالغ كبيرة لصندوق مكافحة كورونا في السنغال.

المساهمة في برامج تعليم الأطفال عبر الرياضة بالتعاون مع منظمات إنسانية.

تتويجه بـ جائزة سقراط للأعمال الإنسانية خلال حفل الكرة الذهبية.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أعمال ماني الخيرية في السنغال ساديو ماني منتخب السنغال تبرعات ساديو ماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح