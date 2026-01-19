"وقود ومستشفيات".. ماذا يفعل ساديو ماني من أجل شعب السنغال؟

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم

يعد ساديو ماني قائد منتخب السنغال، أحد أكثر اللاعبين شهرة في القارة السمراء، نظرًا لمسيرته الأوروبية الكبيرة والأعمال الخيرية التي يقدمها لبلاده.

وكان ساديو ماني قد توج مساء أمس الأحد، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليقود منتخب بلاده السنغال للتتويج بلقب أمم أفريقيا الثاني في تاريخها.

وكان المعلق عصام الشوالي قد نشر عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساهمات ماني الخيرية التي قام بها في قرية بامبالي جنوبي البلاد بالسنغال، وهي القرية التي نشأ وترعرع بها قبل أن يشق طريقه في أوروبا.

أبرز الأعمال الخيرية للنجم السنغالي ساديو ماني

بناء مستشفى ومدرسة بقيمة اجمالية تتجاوز 700 ألف يورو

توفير حواسيب ومستلزمات تعليمية للتلاميذ.

تقديم منحة شهرية تقارب 70 يورو لكل أسرة في قريته.

تمويل خدمة الإنترنت 4G لفك العزلة الرقمية عن المنطقة.

إنشاء مكتب بريد ومحطة وقود لخدمة السكان.

بناء ملعب كرة قدم لشباب القرية.

توزيع ملابس ومستلزمات رياضية للأطفال.

التبرع بمبالغ كبيرة لصندوق مكافحة كورونا في السنغال.

المساهمة في برامج تعليم الأطفال عبر الرياضة بالتعاون مع منظمات إنسانية.

تتويجه بـ جائزة سقراط للأعمال الإنسانية خلال حفل الكرة الذهبية.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب