عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن لمناقشة ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، أبرزها تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026.

تسريع معدلات الأداء في الملفات الحيوية

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على أن المرحلة القادمة تتطلب خطة تنفيذية واضحة تقوم على سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، مؤكدًا أن ملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء يمثلان أولوية قصوى، لما لهما من ارتباط مباشر بحفظ حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وأشار إلى استمرار أعمال الرصد والمتابعة من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مع التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة على الأراضي وإزالتها في مهدها، لضمان الحفاظ على الأراضي ومنع أي مخالفات مستقبلية.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ جنوب سيناء أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل فيما يلمسه المواطن من تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية في الشوارع والميادين لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات.

كما وجه بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع متابعة مستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق الانضباط في مختلف المدن.

متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025-2026

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها، مع سرعة تذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تعترض سير العمل.

وأوضح أن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأجيل الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ تأجيل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، والذي يوافق 19 مارس من كل عام، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، بما يسمح بتنظيم الفعاليات بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المحافظة.

خطوط تليفونات لتلقي شكاوى المواطنين

كما قرر المحافظ تخصيص خطوط تليفونات تعمل على مدار الساعة في جميع مدن المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم، مع سرعة فحصها والرد عليها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، قرر المحافظ عقد اجتماع متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة ما تم تنفيذه من التكليفات، والوقوف على آخر المستجدات لضمان تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية.