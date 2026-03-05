إعلان

أذربيجان تعلن استدعاء السفير الإيراني بعد الهجوم على مطار ناخشيفان الدولي

كتب : وكالات

12:12 م 05/03/2026

وزارة الخارجية الأذربيجانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن هجمات بطائرات مسيرة نُفذت من الأراضي الإيرانية على ناختشيفان، وأعلنت استدعاء السفير الإيراني.

ونددت الخارجية بالهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران قرب مطار ناختشيفان.

وتقع ناختشيفان، كجيب تابع لأذربيجان يفصلها عن بقية أراضي البلاد، وتحدها إيران من الجنوب وأرمينيا من الشمال، ويقع ⁠مطار ناخشيفان ⁠الدولي ‌على بُعد نحو ‌عشرة كيلومترات من الحدود مع إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحب على إيران هجمات على الخليج أذربيجان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"على السحور".. صلح أحمد شوبير وعصام الحضري برعاية "زاهر"
رياضة محلية

"على السحور".. صلح أحمد شوبير وعصام الحضري برعاية "زاهر"
بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
شئون عربية و دولية

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟
رياضة محلية

استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟
تنبيه قطري عاجل للمواطنين: مستوى التهديد مرتفع.. ابتعدوا عن النوافذ
شئون عربية و دولية

تنبيه قطري عاجل للمواطنين: مستوى التهديد مرتفع.. ابتعدوا عن النوافذ
كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان