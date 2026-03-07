إيران تقصف مواقع الجماعات الانفصالية بكردستان

كتب : د ب أ

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن وحداته الصاروخية قصفت بالصواريخ مواقع الجماعات الانفصالية التي يؤويها إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الدولية، للأنباء، بأن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أعلنت في بيان أن القصف جاء في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، بالتوقيت المحلي، وأن ثلاثة "مواقع للانفصاليين الأكراد المناوئين لإيران والمنتشرين في اقليم كردستان العراق دكت بالصواريخ".

وحذر البيان هذه الجماعات الانفصالية بأنها "سيتم سحقها اذا اقدمت عن مهاجمة وحدة الأراضي الإيرانية".

وصرح مصدر في قوات البيشمركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الدفاعات الجوية في الإقليم أسقطت اليوم السبت طائرة مسيرة بالقرب من مقر قيادة قوات أمن البيشمركة الكردية في محافظة السليمانية.

وأكد عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتتعرض مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان بشكل شبه يومي لهجمات بالطيران المسير والصواريخ من جانب القوات الإيرانية وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق.

تسليح القوات الكردية

كانت مصادر كشفت الأسبوع الماضي لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعمل على تسليح القوات الكردية بهدف إشعال انتفاضة شعبية في إيران.

وذكر مسؤول كردي إيراني رفيع المستوى للشبكة الأمريكية أنه من المتوقع أن تشارك قوات المعارضة الكردية الإيرانية في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الميليشيات تتوقع دعمًا أمريكيًا وإسرائيليًا.