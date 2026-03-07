تسببت الغارات الإسرائيلية في لبنان في سقوط مئات الضحايا منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية التي شملت مناطق الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.

الغارات الإسرائيلية بلبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع إجمالي عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين الماضي إلى 294 قتيلا، بالإضافة إلى تسجيل 1023 مصابا.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، بينما أُجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم هربا من القصف الميداني المتواصل.

مواجهات وغارات في لبنان

واندلعت الموجة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت الماضي.

ورد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من عام، مما دفع إسرائيل لتكثيف غاراتها في لبنان واستهداف مواقع الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى الحدودية بشكل مباشر.

إصابة جنديين إسرائيليين في لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح متوسطة نتيجة تعرضهما لنيران مضادة للدبابات أثناء خوض معارك ضد مقاتلي حزب الله في المنطقة الجنوبية.

وأكد جيش الاحتلال، أن الغارات الإسرائيلية في لبنان استهدفت أكثر من 170 هدفا مرتبطا بالبنية التحتية العسكرية للحزب خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعيا لتحييد القدرات الهجومية التي تهدد المستوطنات الشمالية والقواعد العسكرية القريبة من الحدود، وفق مزاعمه.

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جنوب بيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، تحذيرا بضرورة إخلاء السكان للضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبا من تبقى في المنطقة بالمغادرة الفورية.

وحذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان من أن الغارات في لبنان ستتواصل حتى إشعار آخر، وأن الجيش سيقوم بإبلاغ المواطنين فور توفر ظروف آمنة للعودة، زاعما أن أنشطة حزب الله هي ما يفرض اتخاذ هذه الإجراءات العسكرية الوقائية لحماية المدنيين.