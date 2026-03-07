إعلان

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 294 قتيلا

كتب : محمود الطوخي

09:08 م 07/03/2026

الغارات الإسرائيلية في لبنان - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسببت الغارات الإسرائيلية في لبنان في سقوط مئات الضحايا منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية التي شملت مناطق الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.

الغارات الإسرائيلية بلبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع إجمالي عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين الماضي إلى 294 قتيلا، بالإضافة إلى تسجيل 1023 مصابا.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، بينما أُجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم هربا من القصف الميداني المتواصل.

مواجهات وغارات في لبنان

واندلعت الموجة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت الماضي.

ورد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من عام، مما دفع إسرائيل لتكثيف غاراتها في لبنان واستهداف مواقع الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى الحدودية بشكل مباشر.

إصابة جنديين إسرائيليين في لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح متوسطة نتيجة تعرضهما لنيران مضادة للدبابات أثناء خوض معارك ضد مقاتلي حزب الله في المنطقة الجنوبية.

وأكد جيش الاحتلال، أن الغارات الإسرائيلية في لبنان استهدفت أكثر من 170 هدفا مرتبطا بالبنية التحتية العسكرية للحزب خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعيا لتحييد القدرات الهجومية التي تهدد المستوطنات الشمالية والقواعد العسكرية القريبة من الحدود، وفق مزاعمه.

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جنوب بيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، تحذيرا بضرورة إخلاء السكان للضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبا من تبقى في المنطقة بالمغادرة الفورية.

وحذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان من أن الغارات في لبنان ستتواصل حتى إشعار آخر، وأن الجيش سيقوم بإبلاغ المواطنين فور توفر ظروف آمنة للعودة، زاعما أن أنشطة حزب الله هي ما يفرض اتخاذ هذه الإجراءات العسكرية الوقائية لحماية المدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران حزب الله حصيلة القتلى في لبنان الهجمات الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان
شئون عربية و دولية

كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
شئون عربية و دولية

سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
شئون عربية و دولية

الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان