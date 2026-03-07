كشف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران اتسع بالفعل ليشمل دولًا عربية وخليجية ولبنان وتركيا وأذربيجان، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يعكس ما وصفه بـ"خيار شمشون"، حيث يسعى كل طرف إلى التصعيد المضاد كلما صعّد الطرف الآخر.

وأوضح الزغبي في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة استخدمت في المرحلة الأولى الضربة الاستباقية ضد إيران، بينما المرحلة الثانية التي بدأت الآن تتمثل في استهداف القادة داخل النظام الإيراني، على غرار ما فعلته إسرائيل في حرب الـ12 يوم العام الماضي.

وأضاف أن إيران بدورها لجأت إلى استخدام وكلائها في المنطقة مثل حزب الله وحماس والجماعات المسلحة في العراق وسوريا، للحفاظ على ميزان الردع وحماية أراضيها، مؤكدًا أن هذا التصعيد يهدد بتوسيع رقعة الحرب أكثر فأكثر.

وأشار الزغبي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بهجمات كبيرة ويطالبها بالاستسلام، بينما تؤكد طهران أنها لن تستسلم، ما يعكس استمرار المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

