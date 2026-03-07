إعلان

إيران: مقتل 21 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب : د ب أ

07:50 م 07/03/2026 تعديل في 09:17 م

إيران

أكدت قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة فقدت عدداً كبيراً من الجنود والقادة بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لمقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم: "قتل 21 جندياً وأصيب آخرون من الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنطقة خلال 24 ساعة".

وأشار البيان إلى أنه "قتل وجُرح نحو 200 شخص في قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان أنه "لحقت أضرار جسيمة في البنية التحتية للولايات المتحدة ومصالحها، بالإضافة إلى ذلك، أصيبت ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي".

الجيش الإيراني مقتل جنود أمريكيين قاعدة الظفرة الخليج العربي تصعيد عسكري إيران وأمريكا

