ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد مباراة مصر والسنغال؟

أكد ساديو ماني نجم منتخب السنغال، أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول وقائد منتخب مصر، يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال ماني في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة السنغال ومصر: "محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين في العالم، ويبذل قصارى جهده دائما لدعم لمساندة منتخب بلاده".

وأضاف: "هزيمة محمد صلاح ومنتخب مصر، هى مجرد سوء حظ فقط، لكن هذا جزء من كرة القدم".

وكان منتخب السنغال، تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب مصر، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الأربعاء الماضي، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

ويذكر أن منتخب مصر، يستعد لملاقاة نظيره المنتخب النيجيري، غدا السبت 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا