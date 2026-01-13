بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب

تحدث ألاسان ندور، نجم منتخب السنغال ونادي سانت إيتيان الأسبق، عن مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وصعوبة المواجهة المرتقبة بين أسود التيرانجا والفراعنة في الدور النصف النهائي من البطولة القارية.

وقال ندور في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "قدم منتخب مصر مشواراً مميزاً للغاية في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية، وخاض مباريات بارزة، أبرزها المواجهة أمام جنوب أفريقيا حين لعب بعشرة لاعبين ونجح في تحقيق الفوز، إلى جانب المباراة أمام كوت ديفوار التي جاءت على مستوى عالي".

وأضاف نجم الأسود السابق: "نحن مقبلون على مباراة في غاية الصعوبة، بين منتخبين يقدمان مستويات قوية، ويملكان عناصر فردية مميزة من الجانبين".

وعن أبرز النجوم في صفوف مصر قال:" هناك محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور وغيرهم، بينما يضم منتخب السنغال لاعبين كبارًا مثل ساديو ماني، إدريسا غانا جاي، وكاليدو كوليبالي".

وتابع: "ستكون مواجهة بدنية وتكتيكية قوية، وللتغلب على هذا المنتخب المصري، سيتعين على السنغال رفع مستواه إلى أقصى درجة".

وواصل: "ساديو ماني يقدم بطولة رائعة، ويتحمل مسؤولياته داخل الملعب، ويلعب من أجل المجموعة، وهو لاعب بالغ الأهمية لمنتخبنا بفضل خبرته ودوره القيادي".

وأكمل ألاسان: "حسام حسن يقوم بعمل مميز للغاية كمدرب محلي، على غرار ما يقدمه مدربنا باب تياو، ووليد الركراكي، وإيريك شيل".

وأردف: "من المهم منح الثقة لحسام حسن، فهو أسطورة تركت بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم المصرية".

وعن توقعه للبطل قال: "المنتخبات الأربعة المتبقية تملك حظوظاً متساوية للفوز باللقب، والمنافسة ستكون مفتوحة حتى النهاية، لا أملك توقعاً محدداً، الفريق الأفضل بين الأربعة سيتوج بالبطولة".

وأتم حديثه قائلاً: "نادي سانت إتيان هو النادي الذي احتضنني عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، قضيت هناك ست سنوات، وهو بمثابة بيتي الثاني".