موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد صعود منتخب مصر نصف نهائي كأس الأمم

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

"لقطة خاصة للعميد".. احتفال كوميدي من محمد سعدون الكواري بعد فوز مصر على

تقام اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة ستقام بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا النهائي الرابع على التوالي، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، حيث تواجهها الفريقين معا في آخر 3 نهائيات للبطولة.

وكان ريال مدريد تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل، صعد فريق برشلونة إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب أتليتك بلباو، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال

"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة مصر وكوت ديفوار