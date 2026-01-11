مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب : مصراوي

07:00 ص 11/01/2026
تقام اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة ستقام بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا النهائي الرابع على التوالي، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، حيث تواجهها الفريقين معا في آخر 3 نهائيات للبطولة.

وكان ريال مدريد تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل، صعد فريق برشلونة إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب أتليتك بلباو، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

