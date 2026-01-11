مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الأسباني

كتب : محمد الميموني

07:24 م 11/01/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (7)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (3)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (4)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (2)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (5)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (6)
  • عرض 8 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (1)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد 11 يناير الجاري بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، عبر تطبيق "ثمانية".

ويذكر أن برشلونة يدخل المباراة وهو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة السعودية

