ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد 11 يناير الجاري بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، عبر تطبيق "ثمانية".

ويذكر أن برشلونة يدخل المباراة وهو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني.