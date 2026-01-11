"لقطة خاصة للعميد".. احتفال كوميدي من محمد سعدون الكواري بعد فوز مصر على

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالسعودية، يحث يحتضن الكلاسيكو الناري بين فريقي برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء اليوم تحت عنوان "الثأر"، لتفوق برشلونة على غريمه الريال في جميع المواجهات التي جمعت بينهما الموسم الماضي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة برشلونة وريال مدريد كالتالي:

- نهائي اليوم يعد الرابع على التوالي الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، حيث تواجها في آخر 3 نهائيات للبطولة فاز الميرنجي مرة واحدة مقابل مرتين للفريق الكتالوني.

- برشلونة أكثر الأندية المتوجة بكأس السوبر الإسباني في 15 نسخة سابقة، آخرها عام 2025.

- ريال مدريد ثاني أكثر الأندية المتوجة باللقب بعدما حصد 13 نسخة كان أحدثها عام 2024.

- مباراة اليوم ستكون رقم 263 التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في جميع البطولات.

- سبق والتقى الفريقان في 262 مباراة كلاسيكو، حقق خلالها برشلونة الفوز في 104 مباراة، مقابل 107 انتصارًا لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في 51 مواجهة.

- التقى الفريقان في بطولة السوبر في 18 مباراة حقق خلالها برشلونة الفوز في 6 مباريات، مقابل 10 انتصارات لفريق ريال مدريد، بينما تعادلا في مواجهتين فقط.

-ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق هو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفًا.