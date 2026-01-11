استعرضت الإعلامية لميس الحديدي، رؤيتها حول انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب 2026، وذلك عقب اختتام ماراثون انتخابي وُصف بأنه الأطول في تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يبدأ مع أولى جلسات المجلس المقرر انطلاقها غداً.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" عبر قناة "النهار"، إن الشارع المصري يترقب جوهر الأداء البرلماني تحت القبة، معتبرة أن المنافسات الحزبية على مقاعد الوكلاء ورؤساء اللجان هي ممارسات ديمقراطية مشروعة، لكنها تظل وسيلة لا غاية، إذ يبقى المعيار الأساسي للحكم على البرلمان هو مدى قدرته على ملامسة احتياجات المواطنين.

وأضافت أن الاختبار الحقيقي لمجلس النواب يكمن في كيفية تفعيل الأدوات الرقابية على أداء الحكومة، ومدى جودة التشريعات التي تُسن لمصلحة الشعب، مؤكدة أن هذا الدور هو "الفيصل" الذي سيحدد نجاح البرلمان من فشله في كسب ثقة الشارع من جديد.

وتابعت الحديدي بتوجيه رسالة شكر وتقدير للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان السابق، حيث أشادت بإدارته المتميزة والمنضبطة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه نجح ببراعة في قيادة دفة المجلس والعبور به إلى بر الأمان في مرحلة هامة من تاريخ العمل النيابي.