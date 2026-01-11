إعلان

لميس الحديدي عن برلمان 2026: الرقابة والتشريع هما الفيصل في تقييم الأداء

كتب : داليا الظنيني

10:14 م 11/01/2026

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الإعلامية لميس الحديدي، رؤيتها حول انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب 2026، وذلك عقب اختتام ماراثون انتخابي وُصف بأنه الأطول في تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يبدأ مع أولى جلسات المجلس المقرر انطلاقها غداً.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" عبر قناة "النهار"، إن الشارع المصري يترقب جوهر الأداء البرلماني تحت القبة، معتبرة أن المنافسات الحزبية على مقاعد الوكلاء ورؤساء اللجان هي ممارسات ديمقراطية مشروعة، لكنها تظل وسيلة لا غاية، إذ يبقى المعيار الأساسي للحكم على البرلمان هو مدى قدرته على ملامسة احتياجات المواطنين.

وأضافت أن الاختبار الحقيقي لمجلس النواب يكمن في كيفية تفعيل الأدوات الرقابية على أداء الحكومة، ومدى جودة التشريعات التي تُسن لمصلحة الشعب، مؤكدة أن هذا الدور هو "الفيصل" الذي سيحدد نجاح البرلمان من فشله في كسب ثقة الشارع من جديد.

وتابعت الحديدي بتوجيه رسالة شكر وتقدير للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان السابق، حيث أشادت بإدارته المتميزة والمنضبطة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه نجح ببراعة في قيادة دفة المجلس والعبور به إلى بر الأمان في مرحلة هامة من تاريخ العمل النيابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي مجلس النواب مجلس النواب الجديد 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"
مسرح و تليفزيون

"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"
"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران