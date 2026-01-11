تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة تشابي ألونسو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية"، ضمن منافسات نهائي السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي، على أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

