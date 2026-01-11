مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

كتب - يوسف محمد:

08:35 م 11/01/2026
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة تشابي ألونسو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية"، ضمن منافسات نهائي السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي، على أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من زد في كأس عاصمة مصر

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي

ريال مدريد كأس السوبر الإسباني نهائي السوبر الإسباني مباراة السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة

