"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:00 م 11/01/2026
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح منتخب مصر في استعادة لقبه الأفريقي، الغائب منذ 16 عاما، حيث كان آخر تتويج للفراعنة باللقب في عام 2010.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

وتعد هذه هى المواجهة رقم 14 التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره السنغالي في كأس أمم أفريقيا، حيث سبق وتواجها المنتخبين معا في 13 مباراة من قبل.

وخلال 13 مباراة سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى السنغال 9 أهداف، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا.

ويتقاسم الثنائي مامي ضيوف مهاجم منتخب السنغال السابق، أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين، برصيد هدفين لكلا منهما.

وعلى صعيد بطولة كأس أمم أفريقيا، تواجها المنتخبين معا في 5 مباريات من قبل، حقق المنتخب السنغالي الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في لقائين ولم يحضر التعادل في أي لقاء.

