قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوقود الأحفوري غير متجدد، ولهذا من الضروري ضخ استثمارات مستمرة لتعظيم الإنتاج وتحقيق التوازن في الاستكشافات.

وأضاف وزير البترول، خلال حلقة نقاشية نظمها حزب الجبهة الوطنية، أن استراتيجية الدولة للطاقة تعتمد على دمج الوقود الأحفوري مع الطاقات المتجددة لضمان تلبية احتياجات جميع قطاعات الدولة.

وأكد "بدوي"، أن استثمارات الإنتاج والاكتشافات الجديدة ضرورية لتعويض النقص الطبيعي في الموارد، موضحًا أن الدولة وضعت خططًا استباقية لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات الإقليمية.

وأشار إلى توفير سفن التغويز لشبكة الغاز القومية، ما ساهم في استقرار الإمدادات وحماية القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعة من أي انقطاع.

وأضاف الوزير، أن مصر تعمل على زيادة الإنتاج المحلي بشكل مستدام، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الحفر المتقدمة، لضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المحافظة على احتياطيات كافية لمواجهة أي أزمات مستقبلية.

وشدد المهندس كريم بدوي، على أهمية التنوع في مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الإمدادات تأتي من البحر الأحمر والبحر المتوسط والمملكة العربية السعودية، ما يضمن استقرار السوق المصري واستمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع.

