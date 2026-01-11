رد كوميدي من محمد صلاح على تصريح 2 محترفين وربع لحسام حسن

القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر والزمالك الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من مباراة مصر وكوت ديفوار.

وعلقت ملك عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بعد صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية قائلا: "بسم الله مشاء الله الف مبروك لمنتخبنا الوطني ولجوزي حبيبي"

وقد شارك حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين.

سجل أهداف منتخب مصر، عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، في مباراة تقام الساعة 7 مساء.