40 عامًا من الصمود.. لغز أيقونة تمثال "أم السيد" بشرم الشيخ (صور)

تفقد المهندس تامر رمضان، نقيب مهندسي القليوبية، اليوم اللجان الانتخابية بمقر نقابة المهندسين بمدينة بنها، لمتابعة سير انتخابات التجديد النصفي للمرحلة الثانية. رافقه خلال الجولة المهندس محمد جميل، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير بيئة منظمة ومناسبة للمهندسين للإدلاء بأصواتهم.

نقيب المهندسين يدلي بصوته

وعقب الجولة التفقدية، أدلى نقيب مهندسي القليوبية بصوته لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، ضمن فعاليات التصويت التي تجري على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

دعوة للمشاركة في الانتخابات

وشدد تامر رمضان على ضرورة المشاركة الإيجابية للمهندسين في الانتخابات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من العمل النقابي، وتعزيز المسار الديمقراطي داخل النقابة.

مناشدة للمهندسين بسرعة الإدلاء بأصواتهم

ودعت نقابة المهندسين بالقليوبية جميع المهندسين إلى سرعة التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة حقهم النقابي في اختيار ممثليهم داخل النقابة.