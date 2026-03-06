إعلان

مصر تجدد رفضها الكامل لاستهداف دول الخليج وتركيا

كتب : أسماء البتاكوشي

02:41 م 06/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في الإقليم في ظل التصعيد الراهن واتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وحسب بيان وزارة الخارجية: "تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، والسودان والقرن الإفريقي، فضلا عن الأمن المائي المصري".

وجدد وزير الخارجية إدانة ورفض مصر الكامل لاستهداف دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.

وأكد عبد العاطي "موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من الصراع والعنف، ستكون لها عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة ومقدراتها".

وحذر وزير الخارجية، من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في كافة أنحاء القطاع.

كما أكد وزير الخارجية رفض مصر لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ودعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.

