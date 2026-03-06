إعلان

البحرين تعلن تدمير 78 صاروخًا و143 مسيّرة إيرانية

كتب : مصراوي

02:38 م 06/03/2026

البحرين تعلن تدمير 78 صاروخًا و143 مسيّرة إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث دمرت منذ بدء الهجوم الإيراني 78 صاروخا و143 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بالجميع ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضحت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران