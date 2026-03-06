أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث دمرت منذ بدء الهجوم الإيراني 78 صاروخا و143 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بالجميع ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضحت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.