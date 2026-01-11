مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

7 صور احتفال محمد هاني بالفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

كتب- محمد عبد السلام:

02:11 ص 11/01/2026
    محمد هاني

نشر محمد هاني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو له عقب فوز منتخب مصر.

وظهر محمد هاني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يحتفل بصعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وعلق محمد هاني على منشوره عقب فوز المنتخب قائلا: "ويفضل إسمك دائما عالي فوق".

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وسوف يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية محمد هاني منتخب مصر

