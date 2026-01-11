7 صور احتفال محمد هاني بالفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

نشر محمد هاني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو له عقب فوز منتخب مصر.

وظهر محمد هاني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يحتفل بصعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وعلق محمد هاني على منشوره عقب فوز المنتخب قائلا: "ويفضل إسمك دائما عالي فوق".

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وسوف يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.