مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

وائل القباني يكشف سر تفوق محمد صلاح أمام كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

01:57 ص 11/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (12)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (6)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (7)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (5)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (4)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (13)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (11)
  • عرض 17 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتبر وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار جاء نتيجة الأداء الذكي والخبرة العالية التي أظهرها لاعبي الفراعنة،.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية:"محمد صلاح يلعب ببساطة ودون تعقيد، يعرف تماماً كيف يتعامل مع المرمى فمن يسجل 9 أهداف من كل 10 فرص مثل صلاح؟، وهدفه في مواجهة كوت ديفوار كان ثمرة خبراته الطويلة".

وتحدث القباني أيضاً عن أداء باقي لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن حمدي فتحي يعتمد على الجهد والعمل أكثر من التفكير العقلي، بينما يمتاز مهند لاشين بالصبر على الكرة، مؤكداً أن حسام حسن بحاجة إلى لاعب قادر على قطع الكرة وتمريرها بفاعلية، وهو الدور الذي يؤديه حمدي فتحي بكفاءة.

وعن تصريحات المدير الفني حسام حسن بعد المباراة، قال:"محترمة ومتزنة هو مركز بشكل جيد جداً".

واختتم قائلاً إن مباراة كوت ديفوار كانت الاختبار الحقيقي للمنتخب في البطولة، مشيداً باللاعبين والجهاز الفني بعد تسجيل 3 أهداف وإهدار فرصتين، رغم أن أسلوب اللعب بدا دفاعيًا في بدايات المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كوت ديفوار منتخب مصر مباراة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
شئون عربية و دولية

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى
أخبار مصر

صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟