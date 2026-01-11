وائل القباني يكشف سر تفوق محمد صلاح أمام كوت ديفوار

بعد الفوز على كوت ديفوار.. عضو اتحاد الكرة يكشف مصير حسام حسن في كأس العالم

اعتبر وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار جاء نتيجة الأداء الذكي والخبرة العالية التي أظهرها لاعبي الفراعنة،.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية:"محمد صلاح يلعب ببساطة ودون تعقيد، يعرف تماماً كيف يتعامل مع المرمى فمن يسجل 9 أهداف من كل 10 فرص مثل صلاح؟، وهدفه في مواجهة كوت ديفوار كان ثمرة خبراته الطويلة".

وتحدث القباني أيضاً عن أداء باقي لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن حمدي فتحي يعتمد على الجهد والعمل أكثر من التفكير العقلي، بينما يمتاز مهند لاشين بالصبر على الكرة، مؤكداً أن حسام حسن بحاجة إلى لاعب قادر على قطع الكرة وتمريرها بفاعلية، وهو الدور الذي يؤديه حمدي فتحي بكفاءة.

وعن تصريحات المدير الفني حسام حسن بعد المباراة، قال:"محترمة ومتزنة هو مركز بشكل جيد جداً".

واختتم قائلاً إن مباراة كوت ديفوار كانت الاختبار الحقيقي للمنتخب في البطولة، مشيداً باللاعبين والجهاز الفني بعد تسجيل 3 أهداف وإهدار فرصتين، رغم أن أسلوب اللعب بدا دفاعيًا في بدايات المباراة.