روسيا.. محاكمة فنان ألماني غيابيا بتهمة السخرية من بوتين

استؤنفت في موسكو، اليوم الخميس، محاكمة الفنان الساخر، الألماني جاك تيلي بتهمة إهانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقام المدعي العام بتلاوة إفادات الشهود والخبراء، بالإضافة إلى نتائج تحقيقات المحققين بشأن الاتهامات الموجهة ضد تيلي، الذي يحاكم غيابيا.

وقال الفنان، المعروف بأعماله الساخرة المجسمة التي تعرض خلال مواكب الكرنفال في مسقط رأسه دوسلدورف، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأنه لم يتلق أي إخطار بإجراءات المحاكمة من قبل القضاء الروسي.

وكان تيلي خصص عدة مجسمات ساخرة لبوتين في مناسبات مختلفة. ومن بين هذه الأعمال مجسم يُظهر بوتين وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل في وضع جنسي فموي، وهو العمل الذي يشكل محور جلسة المحاكمة اليوم الخميس.

ويواجه تيلي اتهامات بتشويه مؤسسات الدولة الروسية، إضافة إلى الترويج للمثلية الجنسية، التي تعد غير قانونية في روسيا.

ومن المقرر استئناف المحاكمة في 16 مارس المقبل مع اختتام عرض الأدلة والمرافعات الختامية. وفي حال إدانته، يواجه تيلي غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.