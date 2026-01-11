مباريات الأمس
بعض المسؤولية.. مدرب حراس مصر السابق يعلق لمصراوي على أداء محمد الشناوي ضد كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

01:01 ص 11/01/2026

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على مستوي حارس الفراعنة محمد الشناوي والهدفين الذي سكنوا شباك مصر اليوم خلال مواجهة كوت ديفوار في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة لمستوى الشناوي اليوم، أعتقد أنه لم يختبر كثيراً، ولم تكن هناك فرصة قوية يمكن القول إنها تحدت حارس المرمى بشكل كبير، هو تحمل بعض المسؤولية، لكن المسؤولية ليست كلها عليه وحده".

وأضاف: "بالنسبة للهدف الأول، كان على حمدي فتحي أن ينهي الكرة قبل أن يلمسها المهاجم، فالفورود صعب الوضع قليلًا، وكان يمكن أن يكون رد فعل الشناوي أفضل، أما فتوح، فليس له دور مباشر في الهدف بسبب وضع جسمه ووجهه بالنسبة للكرة، فلو ظهره كان مواجهاً للمرمى ربما كانت الكرة ستخرج خارج الملعب".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:"المسؤولية هنا موزعة، لكن الأهم أرى أن حمدي فتحي كان يجب أن يتصرف قبل أن تصل الكرة للمهاجم".

وواصل:"في الهدف الثاني، الأمر نفسه بالنسبة للكرة من العارضة البعيدة؛ اللاعب أرسل الكرة بعرضية بعيدة، والشناوي كان يمكن أن يتدخل لكنه استعجل قليلاً، فخطوة للأمام ثم تردد قليلًا، ما أدى إلى خروج الكرة خلفه توقيته لم يكن مثالياً، لكن لو صحح توقيته كان يمكنه صد الكرة".

وأكمل حديثه قائلاً:"أيضاً أرى أن حمدي فتحي كان يجب أن يضع جسمه بين اللاعب والكرة قبل وصولها للمرمى، لأن ردة فعل الشناوي كانت بطيئة بعض الشيء".

وأتم:"بشكل عام، الشناوي يتحمل جزءاً من المسؤولية، لكنه ليس الوحيد المسؤول عن الهدفين".

