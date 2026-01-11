احتفال خاص بين أحمد فتوح وعنبة بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار (صور)

توقع زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، فرص الفراعنة في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز المثير على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "فرص مصر في التتويج دعونا نكون واقعيين، أنا أتمنى بالطبع أن مصر تفوز بالبطولة، لكن بالنظر إلى المستوى والأداء ورؤية الفرق الأربعة السنغال والمغرب ونيجيريا ومصر، أرى أن حظوظ مصر أقل نسبياً مقارنة بالمغرب والسنغال ونيجيريا".

وأضاف: "مع ذلك، لا يمكن التنبؤ بما يحدث في هذه الأدوار، واللعب ضد الفرق الكبيرة دائماً غير محسوم".

وواصل مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "أتمنى بالطبع أن مصر تفوز بالبطولة، لكن إذا وصلنا إلى المباراة النهائية وفزنا على السنغال، فاعتبروا ذلك إنجازاً كبيراً جداً".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا يهم بعد ذلك إذا فزنا بالبطولة أم لا، المهم أن نصل إلى النهائي بهذا الأسلوب، فهذا يعد الإنجاز الحقيقي لنا ويعتبر فخر لجميع المصريين".