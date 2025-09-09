كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو بقيادة بقيادة براما تراوري، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي، لمواجهة المنتخب المصري اليوم، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المنتخب الوطني اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "4 أغسطس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي.

خط الدفاع: ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو وعيسى كابوري.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توري، سعيدو سيمبوري ومحمد زوجرانا.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، دانجو واتارا وسيرياك إيري كالو.

وشهد تشكيل منتخب بوركينا فاسو لمواجهة الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، تواجد ثنائي الدوري المصري بلاتي توريه لاعب بيراميدز وسعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي.

