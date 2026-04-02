أعرب حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عن عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة ليبيا رغم تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 ضمن تصفيات شمال أفريقيا.

أبرز تصريحات عبداللطيف عن مواجهة مصر وليبيا

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء أن المنتخب واجه صعوبات كبيرة خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن عدداً من اللاعبين يتراوح بين ستة وسبعة عناصر، لم يكونوا في مستواهم الفني المعتاد وهو ما أثر على الأداء الجماعي للفريق.

وأكد عبداللطيف أنه شدد قبل اللقاء على ضرورة التعامل بجدية مع المباراة محذراً من خطورة الاستهانة بالمنافسين خاصة في المباريات التي تبدو سهلة على الورق، وهو ما يؤدي إلى تراجع مستوى التركيز داخل أرض الملعب.

وأشار إلى أن علاقته باللاعبين تمتد لأكثر من عام ونصف وهو ما منحه قدرة أكبر على فهم شخصياتهم والتعامل معهم، لافتاً إلى أن خوض 11 مباراة ودية ساهم في تعزيز الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين.

ورغم تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، شدد عبداللطيف على أن النتيجة كانت الإيجابية الوحيدة في اللقاء في ظل عدم تقديم الأداء المنتظر من الفريق.

إشادة خاصة من مدرب منتخب مصر لـ ليبيا

وأثنى المدير الفني على منتخب ليبيا، مؤكداً أنه يمتلك عناصر موهوبة وواعدة لكنه أشار إلى أن الفريق الليبي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرات والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

واختتم عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن العمل في المراحل السنية الصغيرة يتطلب صبراً وجهداً مستمراً من أجل تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم.

