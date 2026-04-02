أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الجمعة، طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد على معظم المناطق.

تفاصيل حالة الطقس الجمعة في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه تتكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة جدًا بنسبة 20% على بعض مناطق شمال البلاد.

وأضافت أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الجمعة، إذ تسجل درجات الحرارة غدًا على القاهرة الكبرى 24 للعظمى و15 للصغرى، والإسكندرية 23/13، ومطروح 21/12، والغردقة 27/14، وشرم الشيخ 28/16، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 29 درجة للعظمى في الأقصر وأسوان.

وأضافت "الهيئة" أن حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وكذلك البحر الأحمر الذي يشهد حالة معتدلة بارتفاع أمواج بين 1.5 و2 متر.

تحذيرات ونصائح الأرصاد

ناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة، خاصة لمرضى الحساسية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

