عبر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 علي حساب منتخب السنغال.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد أعلنت فوز المغرب ببطولة أمم أفريقيا 2025، باعتبار السنغال خاسرًا في نهائي البطولة.

تعليق أشرف حكيمي على منح المغرب أمم أفريقيا

وقال حكيمي خلال ظهوره في برنامج " The Bridge Show: "حتي لو توجنا بأمم أفريقيا بهذه الطريقة فاننا نقبل ذلك وسعداء جدًا".

وتابع: "انتظرت هذه اللحظة كثيرًا، وكنا عازمين على تحقيق اللقب مهما كانت الظروف".

وتطرق حكيمي للحديث عن مسيرته قائلًا: "لم أشعر بالراحة عندما لعبت مع منتخب إسبانيا للشباب، واخترت تمثيل المغرب قبل انضمامي لريال مدريد".

ووجه حكيمي رسالة للاعبين الشباب مزدوجي الجنسية وقال: "عليكم حسم تمثيل منتخب المغرب مبكرًا، ويجب أن يكون قراركم نابعًا من القلب".

