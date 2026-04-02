مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

أول تعليق من أشرف حكيمي بعد منح المغرب أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد عبد الهادي

11:39 م 02/04/2026

أشرف حكيمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 علي حساب منتخب السنغال.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد أعلنت فوز المغرب ببطولة أمم أفريقيا 2025، باعتبار السنغال خاسرًا في نهائي البطولة.

تعليق أشرف حكيمي على منح المغرب أمم أفريقيا

وقال حكيمي خلال ظهوره في برنامج " The Bridge Show: "حتي لو توجنا بأمم أفريقيا بهذه الطريقة فاننا نقبل ذلك وسعداء جدًا".

وتابع: "انتظرت هذه اللحظة كثيرًا، وكنا عازمين على تحقيق اللقب مهما كانت الظروف".

وتطرق حكيمي للحديث عن مسيرته قائلًا: "لم أشعر بالراحة عندما لعبت مع منتخب إسبانيا للشباب، واخترت تمثيل المغرب قبل انضمامي لريال مدريد".

ووجه حكيمي رسالة للاعبين الشباب مزدوجي الجنسية وقال: "عليكم حسم تمثيل منتخب المغرب مبكرًا، ويجب أن يكون قراركم نابعًا من القلب".

إقرأ أيضًأ:
أشرف حكيمي منتخب المغرب أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية
قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
أخبار

المزيد

