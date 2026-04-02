طالب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي سببها للشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، في بيان اليوم الخميس، إن العدو لا يعلم أين مراكز تصنيع الأسلحة الإيرانية، وأنه حتى إذا علم بها فلن يستطيع استهدافها.

وأكد متحدث جيش إيران، "أن القوات الإيرانية تنتظر أي هجوم بري أمريكي لتلقينها درسًا لن تنساه"، مشيرا إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة التدخل بريًا فستتكبد هزائم غير مسبوقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات تستهدف مراكز تصنيع المواد الأولية للصناعات العسكرية للعدو، وقد ألحقت بها خسائر فادحة.

الجيش الإيراني يتحدى أمريكا

وشدد متحدث جيش إيران، على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا في وجه الأعداء، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الوصول إليه.