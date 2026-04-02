إعلان

إيران تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات للشعب الإيراني

كتب : وكالات

11:25 م 02/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي سببها للشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، في بيان اليوم الخميس، إن العدو لا يعلم أين مراكز تصنيع الأسلحة الإيرانية، وأنه حتى إذا علم بها فلن يستطيع استهدافها.

وأكد متحدث جيش إيران، "أن القوات الإيرانية تنتظر أي هجوم بري أمريكي لتلقينها درسًا لن تنساه"، مشيرا إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة التدخل بريًا فستتكبد هزائم غير مسبوقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات تستهدف مراكز تصنيع المواد الأولية للصناعات العسكرية للعدو، وقد ألحقت بها خسائر فادحة.

الجيش الإيراني يتحدى أمريكا

وشدد متحدث جيش إيران، على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا في وجه الأعداء، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الوصول إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق