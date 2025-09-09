مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأفريقية والأوربية منافسات قوية للبحث لبطاقة العبور والتأهل إلى المونديال 2026.

وتشهد الجولة الثامنة اليوم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عددًا من المباريات المهمة من بينها مباراة مصر وبوركينا فاسو بينما يواجه منتخب فرنسا بنظيره منتخب أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

ونعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أفريقيا

⁃ منتخب مصر ضد منتخب بوركينا فاسو على قناة أون تايم سبورتس 2.

⁃ منتخب الكاميرون ضد منتخب كاب فيردي الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب السنغال ضد منتخب الكونغو الديموقراطية الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب ناميبيا ضد منتخب ساو تومي الساعة 4 عصراً

⁃ منتخب تنزانيا ضد منتخب النيجر الساعة 4 عصراً

⁃ منتخب سيشيل ضد منتخب كينيا الساعة ٤ عصراً

⁃ منتخب جنوب أفريقيا ضد منتخب نيجيريا الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب موريتانيا ضد منتخب جنوب السودان الساعة ١٠ مساء

⁃ منتخب الجابون ضد منتخب كوت ديفوار الساعة ١٠ مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا

⁃ منتخب فرنسا ضد منتخب ايسلندا الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ١.

⁃ منتخب النمسا ضد منتخب البوسنة الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ٦

منتخب قبرص ضد منتخب رومانيا الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت.

منتخب المجر ضد منتخب برتغال الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ٣.رياضة

