مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12:53 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبي لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسومصر (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبو منتخب مصر يصلون بوركينا فاسو
  • عرض 16 صورة
    لاعبي منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر (10)
  • عرض 16 صورة
    وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأفريقية والأوربية منافسات قوية للبحث لبطاقة العبور والتأهل إلى المونديال 2026.

وتشهد الجولة الثامنة اليوم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عددًا من المباريات المهمة من بينها مباراة مصر وبوركينا فاسو بينما يواجه منتخب فرنسا بنظيره منتخب أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

ونعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أفريقيا

⁃ منتخب مصر ضد منتخب بوركينا فاسو على قناة أون تايم سبورتس 2.

⁃ منتخب الكاميرون ضد منتخب كاب فيردي الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب السنغال ضد منتخب الكونغو الديموقراطية الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب ناميبيا ضد منتخب ساو تومي الساعة 4 عصراً

⁃ منتخب تنزانيا ضد منتخب النيجر الساعة 4 عصراً

⁃ منتخب سيشيل ضد منتخب كينيا الساعة ٤ عصراً

⁃ منتخب جنوب أفريقيا ضد منتخب نيجيريا الساعة ٧ مساء

⁃ منتخب موريتانيا ضد منتخب جنوب السودان الساعة ١٠ مساء

⁃ منتخب الجابون ضد منتخب كوت ديفوار الساعة ١٠ مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا

⁃ منتخب فرنسا ضد منتخب ايسلندا الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ١.

⁃ منتخب النمسا ضد منتخب البوسنة الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ٦

منتخب قبرص ضد منتخب رومانيا الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت.

منتخب المجر ضد منتخب برتغال الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورت ٣.رياضة

اقرأ أيضًا:
زوجة الراحل إبراهيم شيكا تعلن سفرها خارج البلاد

"مليون دولار سنويًا وفيلا فاخرة".. الاتفاق المالي بين كريستيانو رونالدو وجورجينا عند الانفصال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم تصفيات كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"جزيرة خاصة وطائرة بـ 75 مليون دلار".. أغلى 7 ممتلكات فاخرة لكريستيانو رونالدو

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم