أخطاء أثناء شحن كارت الكهرباء تجعله في شرائح أعلى

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 02/04/2026 تعديل في 12:20 م

العدادات الكودية

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابع لقطاع السادات في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور رسمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضرورة شحن كارت الكهرباء من مقر شركة الكهرباء مرة كل 3 شهور، حتى في حال الشحن من فروع شركة فوري المجاورة، وذلك لضمان استقرار العداد وسلامة الحسابات.

شحن العداد من فروع فوري أو الهاتف

وأشار القسم في توضيح له، إلى أن الشحن من فروع فوري أو عبر الهاتف المحمول يُعد خيارًا مريحًا أو كافة قنوات الدفع الإلكتروني لتسهيل وتذليل أي عقبات على المشتركين.

ووجه القسم بان المشترك الذي يذهب للشحن من فروع الشركة سواء عبر الهاتف لابد يقوم بوضع كارت العداد قبل الشحن وهو إجراء متعارف عليه لتلاشي حدوث أي أخطاء قد تؤثر على عملية الشحن.

علاقة ضبط التاريخ بالخسارة المالية

ونفي القسم ما يتردد بشأن علاقة ضبط التاريخ داخل العداد بحدوث خسارة مالية أو دخول المستخدم في شرائح أعلى من الاستهلاك دون قصد لأن هذا ليس صحيحًا.

وأوضح أن عملية الشحن من المقر لا تشترط تحديث الساعة والتاريخ بشكل دوري علما بان العداد مبرمج ذاتيا علي نظام محاسبي دقيق فور انتهاء كل شحنة.

وأكد أنّ عملية تحديث بيانات العداد عند وضع الكارت، تضمن مراجعة رصيد الاستهلاك وتصحيح أي أخطاء أو تهنيجات في النظام، بالإضافة إلى مسح أي إنذارات بسيطة مثل لمبة التلاعب التي قد تظهر نتيجة اهتزاز أو سقوط مسمار، ما يضمن سلامة العداد وعدم وجود غرامات غير معلنة.

ونصح قسم العدادات بضرورة التوجه لمقر الشركة مرة كل 3 إلى 4 شهور لشحن الكارت، مع الحرص على أن يكون ذلك في بداية كل شهر لضمان تنشيط العداد وتحديث البيانات ، مما يساعد على استهلاك أرخص شرائح وتجنب أي مفاجآت غير مرغوب فيها في الفواتير.

وقدم القسم نصائح مهمة للمشتركين منها الحفاظ على تحديث الكارت من مقر الشركة بشكل منتظم، والبدء كل شهر جديد بشحن جديد لضمان استقرار الحسابات والاستفادة من الشريحة الأقل تكلفة.

وزارة الكهرباء العدادات الكودية أخطاء شحن العدادات الكودية

