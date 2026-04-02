قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، في إطار نموذج يقوم على التسامح وسيادة القانون.

وأضاف قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الساحل الشمالي الإيراني للخليج العربي كان تاريخيًا مساحة للتواصل والازدهار بين شعوبه، مشيرًا إلى أنه شكّل جسرًا للتقارب والتنمية بين العرب واللور والفرس والبلوش.

واعتبر أن هذا الواقع تغيّر، حيث قال إن النظام الإيراني حوّل هذا الساحل إلى منصة لشن هجمات على دول الجوار، بعدما كان يمثل منطقة للتعاون والازدهار.

لطالما كان الساحل الشمالي الإيراني للخليج العربي مساحةً للتواصل والازدهار بين شعوبه من العرب واللور والفرس والبلوش، وارتبطت فرص العيش الكريم فيه بازدهار دول الخليج العربية. لكن النظام الإيراني حوّله إلى منصة لعدوانه على جيرانه، بعدما كان جسراً للتقارب والتنمية. ويأتي بيان وزارة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 2, 2026

وأوضح أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية يعكس هذا التباين، مؤكدًا أن الإمارات تواصل تقديم نموذج قائم على التعايش واحترام القانون.

وختم بالقول إن الفارق يكمن بين نهج يسعى إلى البناء والاستقرار، وآخر يتجه نحو التصعيد والهدم.