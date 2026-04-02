أنور قرقاش: الإمارات تحتضن الإيرانيين باحترام والنظام في طهران يصعّد

كتب : وكالات

12:08 م 02/04/2026

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، في إطار نموذج يقوم على التسامح وسيادة القانون.

وأضاف قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الساحل الشمالي الإيراني للخليج العربي كان تاريخيًا مساحة للتواصل والازدهار بين شعوبه، مشيرًا إلى أنه شكّل جسرًا للتقارب والتنمية بين العرب واللور والفرس والبلوش.

واعتبر أن هذا الواقع تغيّر، حيث قال إن النظام الإيراني حوّل هذا الساحل إلى منصة لشن هجمات على دول الجوار، بعدما كان يمثل منطقة للتعاون والازدهار.

وأوضح أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية يعكس هذا التباين، مؤكدًا أن الإمارات تواصل تقديم نموذج قائم على التعايش واحترام القانون.

وختم بالقول إن الفارق يكمن بين نهج يسعى إلى البناء والاستقرار، وآخر يتجه نحو التصعيد والهدم.

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق