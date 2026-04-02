سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار العمليات العسكرية، وهو ما عزز مخاوف الأسواق من احتمالات تعطل إمدادات الطاقة.

الأسواق تتفاعل مع التصعيد.. وبرنت يتجاوز 108 دولارات للبرميل

وارتفع خام برنت ليصل إلى نحو 108.88 دولارًا للبرميل، مسجلًا زيادة تقارب 7.63%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 107.28 دولارًا للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت 7.15%، في واحدة من أكبر القفزات اليومية خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع الأسعار في ختام تعاملات أمس الأربعاء بأكثر من 2%، حيث فقدت الأسواق جزءًا من المكاسب التي حققتها على مدار أربع جلسات متتالية، وسط حالة من الترقب لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت الأسواق بشكل مباشر بتصريحات ترامب، الذي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها دون الالتزام بإطار زمني محدد لإنهاء العمليات، ما أثار قلق المستثمرين من استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

تصريحات ترامب تخنق السوق



وأشار ترامب إلى أن بلاده "ستنهي المهمة سريعًا"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية اقتربت من تحقيق أهدافها، مع توقعات بانتهاء الصراع خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتعكس هذه التطورات حساسية أسواق النفط تجاه أي تصعيد جيوسياسي، خاصة في المناطق الحيوية لإمدادات الطاقة، ما يدفع الأسعار إلى التحرك بشكل سريع استجابة للمخاطر المحتملة على سلاسل الإمداد.