الدولار يقفز مجددا مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:12 ص 02/04/2026 تعديل في 11:16 ص

الدولار

عاد سعر الدولار للارتفاع مجددا مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 73 و80 قرشًا،، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


الدولار يعكس مساره

كان سعر الدولار انخفض بشكل مفاجئ أمس مقابل الجنيه بنحو 1.2 جنيه وسط عودة قوية للمستثمرين الأجانب قبل أن يغير اتجاهه اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.3 جنيه للشراء، و54.4 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر

