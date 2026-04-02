تحذير من الأرصاد.. سقوط أمطار على هذه المناطق

تصوير- جلال المسري ونادر نبيل



تتعرض القاهرة والجيزة حاليًا إلى عاصفة ترابية قوية أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

ورصدت عدسة مصراوي، العاصفة الترابية في العديد من المناطق منها المهندسين والشيخ زايد وعلى طريق المحور والأتوستراد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من استمرار الرمال المثارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.