استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس2-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 12.5 و 22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

