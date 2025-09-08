كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو غدا الثلاثاء، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق من اليوم عن تعيين الحكم الكونغولي جيسي نكونكو، لإدارة مباراة الفراعنة أمام أمام بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره البوركيني غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أبرز المعلومات عن حكم مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويبلغ نكونكو من العمر 39 عاما، فهو من مواليد عام 1986، بدأ مسيرته التحكيمية على المستوى القاري منذ عام 2018.

وعلى الرغم من أن نكونكو لم يدير أي مباراة للفراعنة من قبل، إلا أنه ليس غريب على الكرة المصرية، حيث سبق له إدارة 3 مباريات للأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ولم تتلق الفرق المصرية أي هزيمة في المباريات الثلاث التي أدارها الحكم الكونغولي للفراعنة، حيث حققت الفرق المصرية الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة.

وأدار صاحب الـ39 عاما مباراتين لفريق بيراميدز أمام كلا من أسكو كارا التوجولي في الكونفدرالية عام 2023، أمام الترجي في دوري الأبطال عام 2025، تمكن الفريق المصري من تحقيق الفوز في المباراتين.

وكانت المباراة الثالثة التي يديرها نكونكو لفريق مصري، هى مباراة مودرن سبورت ضد سيوي سبورت في بطولة الكونفدرالية عام 2024 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويدخل منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو غدا، هو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات خاضها المنتخب في التصفيات حتى الآن.

ويذكر أن المنتخب الوطني، في حال تمكن من تحقيق الفوز على حساب بوركينا فاسو غدا، سيضمن رسميا الصعود إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

