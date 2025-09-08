مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

2 0
22:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

2 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

0 1
21:45

الدنمارك

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

1 1
20:15

السعودية

"استفسار عن الراتب والبطولات".. تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب الإمارات السابق

10:10 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    باولو بينتو المرشح لتدريب الزمالك
    باولو بينتو
    باولو بينتو مع رونالدو خلال توليه قيادة منتخب البرتغال
    باولو بينتو
    المدرب البرتغالي باولو بينتو
    باولو بينتو
    باولو بينتو المرشح لتدريب الزمالك
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال المدير الفني البرتغالي باولو بينتو ليتولى قيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن الشركة المسئولة عن إدارة أعمال البرتغالي باولو بينتو استفسرت عن بعض الأمور الخاصة بالراتب والبطولات ولكن حتي الأن يحسم موقفه من تولي المسئولية".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن باولو بينتو يبدو الاسم الأبرز ولكن هناك اسماء أخرى يتم التفاوض معها من البرتغال والبرازيل.

باولو بينتو صاحب الـ 56 عاماً انتهت علاقته التعاقدية مع منتخب الإمارات في مارس الماضي.

وكان الأهلي قد أعلن عقب خسارة فريقه على يد نظيره بيراميدز رحيل ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة الفنية بصورة مؤقتة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان الأهلي قد خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

باولو بينتو مدرب الأهلي الأهلي
