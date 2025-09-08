اتحاد الكرة يكشف موقف المنتخب الوطني في أزمة مباراة بوركينا

كتب - يوسف محمد:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مدى صحة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه الرسمي، خلال مباراة بوركينا فاسو يوم غد الثلاثاء بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، سلامة موقف المنتخب الوطني، باختيار ألوان زيه خلال مباراته غداً أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم، في إطار الألوان التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

وأضاف: "أقر الاتحاد الدولي صحة موقف المنتخب المصري في خطاب إلى مراقب مباراة الغد".

وكان الاجتماع الفني لمباراة مصر وبوركينا فاسو، الذي أقيم اليوم الإثنين، شهد اعتراضًا من الجانب البوركيني، بسبب لون شورت وجوارب المنتخب الوطني، والذي يتعارض مع لون طاقم حارس مرمى بوركينا.

موعد مباراة مصر وبوركينا

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره البوركيني غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات الأفريقية

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات خاضها المنتخب في التصفيات حتى الآن.

