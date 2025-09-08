مباريات الأمس
منتخب إسبانيا يضرب منتخب تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم

02:43 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
القاهرة - مصراوي

حقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب تركيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الموافق 7 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات كأس العالم.

وسجل أهداف منتخب إسبانيا كل من: بيدري في الدقيقة 6 و 62، ميكيل ميرينو في الدقيقة 22 و 1+45 و 57، فيران توريس في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز يحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما توقف منتخب تركيا عند 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

موعد مباراة منتخب إسبانيا القادمة

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب جورجيا في المباراة المقبلة، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر القادم، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا منتخب تركيا تصفيات كأس العالم
