أول تعليق من رونالدو على بكاء طفل بسببه في مباراة أرمينيا

كتب - يوسف محمد:

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، على بكاء الطفل الذي رافقه، خلال دخول أرضية الملعب في مباراة منتخب بلاده أمس السبت أمام أرمينيا.

وكان الطفل اصطحبه النجم البرتغالي قبل بداية اللقاء، دخل في نوبة بكاء أمس خلال النشيد الوطني، قبل إطلاق الحكم صافرة بداية المباراة بين أرمينيا والبرتغال، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الأحد فيديو له رفقة الطفل، وكتب: "لقد تعرفت على صديق جديد بالأمس، أنا ممتن للحب والدعم كل يوم وآمل أن يتمكن الجميع من متابعة أحلامهم".

وتمكن المنتخب البرتغالي أمس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب أرمينيا، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن مباراة أرمينيا والبرتغال أمس، شهدت تألق رونالدو بعدما تمكن من تسجيل هدفين في فوز منتخب بلاده بخماسية على حساب أرمينيا.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب