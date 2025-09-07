مباريات الأمس
موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا والقناة الناقلة

01:40 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

منتخب ألمانيا

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره إيرلندا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا

وتقام مباراة ألمانيا وإيرلندا عند 09:45 من مساء اليوم الأحد على ملعب ملعب راين أنرجي.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وإيرلندا

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD2 مباراة ألمانيا وإيرلندا.

ترتيب ألمانيا وإيرلندا في تصفيات كأس العالم

ويتذيل منتخب ألمانيا قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط فيما يتصدر منتخب إيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 3 نقاط.

