موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا والقناة الناقلة

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره إيرلندا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا

وتقام مباراة ألمانيا وإيرلندا عند 09:45 من مساء اليوم الأحد على ملعب ملعب راين أنرجي.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وإيرلندا

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD2 مباراة ألمانيا وإيرلندا.

ترتيب ألمانيا وإيرلندا في تصفيات كأس العالم

ويتذيل منتخب ألمانيا قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط فيما يتصدر منتخب إيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 3 نقاط.

