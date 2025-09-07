وسام أبو علي يدعم غزة بصورتين

نشر وسام أبوعلي المحترف الفلسطيني بصفوف نادي كولمبوس كرو الأمريكي صورًا تدعم القضية الفلسطينية وأهل مدينة غزة في ظل ما يتعرضون له.

وشارك وسام أبو على عبر حسابه بمنصة انستقرام بخاصية story صورتين من إحدى الفعاليات الداعمة لغزة والقضية الفلسطينية.

وسام صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 25/26 قادمًا من صفوف الأهلي.

أرقام وسام أبو علي مع كولمبوس كرو الأمريكي

وخاض اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص نادي كولومبوس كرو مباراتين في الدوري الأمريكي بواقع 114 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالهما.

