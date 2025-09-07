مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

جميع المباريات

وسام أبو علي يدعم غزة بصورتين

01:34 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

وسام أبوعلي

background

نشر وسام أبوعلي المحترف الفلسطيني بصفوف نادي كولمبوس كرو الأمريكي صورًا تدعم القضية الفلسطينية وأهل مدينة غزة في ظل ما يتعرضون له.

وشارك وسام أبو على عبر حسابه بمنصة انستقرام بخاصية story صورتين من إحدى الفعاليات الداعمة لغزة والقضية الفلسطينية.

وسام أبو علي يدعم غزة بصورتينوسام أبو علي يدعم غزة بصورتين (1)

وسام صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 25/26 قادمًا من صفوف الأهلي.

أرقام وسام أبو علي مع كولمبوس كرو الأمريكي

وخاض اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص نادي كولومبوس كرو مباراتين في الدوري الأمريكي بواقع 114 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالهما.

غزة وسام أبو علي فلسطين
